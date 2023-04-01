Зеленський годину розмовляв з Макроном: що обговорили

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президентом Франції Еммануелем Макроном.

Про своє спілкування глава держави розповів у Telegram.

“У годинній розмові з Еммануелем Макроном предметно й результативно обговорили оборонну взаємодію України та Франції”, – написав Зеленський.

За словами президента, також вони зупинилися на подальших кроках з реалізації «формули миру» та скоординували дії в контексті найближчих міжнародних заходів.