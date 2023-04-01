Зеленський годину розмовляв з Макроном: що обговорили

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Зеленський годину розмовляв з Макроном: що обговорили
Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президентом Франції Еммануелем Макроном.

Про своє спілкування глава держави розповів у Telegram.

“У годинній розмові з Еммануелем Макроном предметно й результативно обговорили оборонну взаємодію України та Франції”, – написав Зеленський.

За словами президента, також вони зупинилися на подальших кроках з реалізації «формули миру» та скоординували дії в контексті найближчих міжнародних заходів.

  • 11
  • 01.04.2023 16:24
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Никита Скуратов: Складаю пазли та розкриваю секрети кухні. Розповідаю просто про складне, бо все насправді просто.

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