Зеленський годину розмовляв з Макроном: що обговорили

Україна
01.04.2023 16:24
Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президентом Франції Еммануелем Макроном.
Про своє спілкування глава держави розповів у Telegram.
“У годинній розмові з Еммануелем Макроном предметно й результативно обговорили оборонну взаємодію України та Франції”, – написав Зеленський.
За словами президента, також вони зупинилися на подальших кроках з реалізації «формули миру» та скоординували дії в контексті найближчих міжнародних заходів.
Киев
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