Російський наступ захлинувся: Герасимов провалив завдання Путіна

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Російський наступ захлинувся: Герасимов провалив завдання Путіна
Російський зимовий наступ не зміг досягти цілей Кремля щодо виходу на адміністративні кордони Донецької та Луганської областей до 31 березня.

Про це повідомили в Інституті вивчення війни (ISW).

Там нагадали, що начальник Генерального штабу РФ Валерій Герасимов оголосив 22 грудня, що російські війська зосередили більшу частину своїх зусиль на захопленні Донецької області, а на початку лютого росіяни розпочали свою зимову наступальну операцію вздовж лінії Куп’янськ-Сватово-Кремінна-Лиман та на окремих ділянках у західній частині Донецької області.

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Проте Герасимов не зміг розширити російський контроль над Донбасом на посаді командувача театром воєнних дій в Україні і досяг лише незначних успіхів, витративши мобілізований персонал.

Представник української розвідки Андрій Юсов заявив, що Герасимов пропустив крайній термін Кремля із захоплення Донбасу до 31 березня.

Російські мілблогери стурбовані тим, що війська мають завершити свої наступальні операції в Бахмуті та Авдіївці, щоб підготуватися до українських контрнаступів, які вони очікують між православним Великоднем 16 квітня та Днем Перемоги 9 травня.

Мілблогери також підкреслили своє розчарування тим, що протягом усієї зими не було жодних вирішальних битв, і зазначили, що Росія не зможе продовжити великомасштабну наступальну операцію, якщо вона не забезпечить безпеку Бахмута та Авдіївки найближчими тижнями.

Заступник начальника Головного управління Росгвардії в окупованій Донецькій області Олександр Ходаковський заявив, що погоджується з колишнім командувачем театру військових дій генералом армії Сергієм Суровікіним у тому, що Росії необхідно перейти до оборони.

Коментар Ходаковського, ймовірно, має на увазі, що Герасимов переслідує особисту зацікавленість у продовженні наступу, щоб зберегти прихильність президента Росії Володимира Путіна.

На думку експертів ISW, нещодавнє призначення Ходаковського 30 березня заступником голови регіональної Росгвардії та повернення Суровікіна в інформаційний простір можуть свідчити про те, що невдалий наступ Герасимова, можливо, вже вартий йому прихильності Кремля та особисто Путіна.

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  • 02.04.2023 08:26
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