КНДР пригрозила США та Південній Кореї ядерним ударом

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КНДР пригрозила США та Південній Кореї ядерним ударом
США та Південній Кореї варто пам'ятати про ціну своїх “військових провокацій”, оскільки рішення Північної Кореї щодо застосування ядерної зброї може змінитися, якщо стримування війни не дасть результату.

Про це повідомило Центральне телеграфне агентство КНДР (ЦТАК).

«США та їхні послідовники ніколи не повинні забувати про той факт, що інша сторона є державою, яка на практиці володіє можливостями ядерної атаки, а також про ту особливість нашого народу та армії КНДР, що вони не роблять порожніх заяв», — сказано в повідомленні.

Видання також зазначило, що КНДР реагуватиме відповідно на «прямі військові провокації», у зв’язку з чим Пхеньян закликає Вашингтон і Сеул задуматися про ціну своїх дій, якщо вони не хочуть «страшної трагедії».

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  • 02.04.2023 10:33
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Никита Скуратов: Складаю пазли та розкриваю секрети кухні. Розповідаю просто про складне, бо все насправді просто.

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