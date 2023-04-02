Данілов запропонував перейменувати Севастополь на “об’єкт №6”: у Росії занервували

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Данілов запропонував перейменувати Севастополь на “об’єкт №6”: у Росії занервували
Секретар Ради національної безпеки та оборони України Олексій Данілов запропонував тимчасово «перейменувати» Севастополь на «об'єкт №6».

Свою пропозицію він озвучив у Facebook у рамках 12 кроків щодо деокупації Криму.

“З огляду на місце та роль в ідеології рашизму, системі негативного міфоутворення та переписування історії, так зване «місто російської слави» («слава» якого, зокрема, полягає в тому, щоб, не вступивши в бій, топити власний флот), перейменовується в «Об’єкт № 6″, – написав він.

За словами секретаря РНБО, Верховна Рада України пізніше може ухвалити рішення про нову назву міста. Один з варіантів – Ахтіар (поселення, на місці якого в 1784 Катерина II своїм указом наказала Потьомкіну влаштувати велику фортецю і назвати Севастополем – Ред.).

Окупаційний губернатор Севастополя Михайло Развожаєв заявив, що до ініціативи Данилова не можна ставитися серйозно.

«Новини від українських політиків більше схожі на записи у медичній карті з палати номер шість. Не можна серйозно ставитися до заяв та коментарів хворих людей. Їх треба лікувати, чим і зараз займаються наші військові», — зазначив Развожаєв.

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  • 02.04.2023 13:43
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Никита Скуратов: Складаю пазли та розкриваю секрети кухні. Розповідаю просто про складне, бо все насправді просто.

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