Данілов запропонував перейменувати Севастополь на “об’єкт №6”: у Росії занервували

Секретар Ради національної безпеки та оборони України Олексій Данілов запропонував тимчасово «перейменувати» Севастополь на «об'єкт №6».

Свою пропозицію він озвучив у Facebook у рамках 12 кроків щодо деокупації Криму.

“З огляду на місце та роль в ідеології рашизму, системі негативного міфоутворення та переписування історії, так зване «місто російської слави» («слава» якого, зокрема, полягає в тому, щоб, не вступивши в бій, топити власний флот), перейменовується в «Об’єкт № 6″, – написав він.

За словами секретаря РНБО, Верховна Рада України пізніше може ухвалити рішення про нову назву міста. Один з варіантів – Ахтіар (поселення, на місці якого в 1784 Катерина II своїм указом наказала Потьомкіну влаштувати велику фортецю і назвати Севастополем – Ред.).

Окупаційний губернатор Севастополя Михайло Развожаєв заявив, що до ініціативи Данилова не можна ставитися серйозно.

«Новини від українських політиків більше схожі на записи у медичній карті з палати номер шість. Не можна серйозно ставитися до заяв та коментарів хворих людей. Їх треба лікувати, чим і зараз займаються наші військові», — зазначив Развожаєв.