Сили оборони відтіснили росіян з деяких позицій на Донецькому напрямку

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Сили оборони відтіснили росіян з деяких позицій на Донецькому напрямку
На Донецькому напрямку окупанти відступили з деяких позицій, зараз їх вже облаштовують українські військові для ведення оборонних дій.

Як повідомило Громадське, про це заявив речник об’єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку полковник Олексій Дмитрашківський.

За його словами, в росіян зараз є багато «відмовників», які не хочуть воювати та не бачать перспектив наступальних дій. А через потужні удари українських військових в окупантів просто не було іншого вибору, ніж відступити.

Зараз окупаційні війська проводять наступ в районі Авдіївки, Мар’їнки та Карлівки. За минулу добу ворог здійснив 30 штурмових дій, сьогодні вночі — 10.

Дмитрашківський звернув увагу, що всі наступальні дії ворога відбувалися без підтримки техніки. Лише в одному випадку росіяни застосували два танки.

На його думку, це пов’язано із втратами окупантами бойової спроможності, техніки та відсутність БК. Однак, за даними розвідки, у районі Верхньоторецького спостерігається накопичення техніки.

«Є припущення, що найближчим часом ворог спробує десь із того напрямку зробити більш потужні бойові рухи», — сказав речник.

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  • 02.04.2023 14:51
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