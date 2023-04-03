Кремль поставив завдання переобрати Путіна у 2024 році рекордною кількістю голосів

Читати цю новину російською мовою
Кремль поставив завдання переобрати Путіна у 2024 році рекордною кількістю голосів
Чиновники внутрішньополітичного блоку Кремля, яким опікується перший заступник голови адміністрації президента Сергій Кирієнко, поставили завдання регіональним чиновникам забезпечити на президентських виборах у 2024 році явку в 70% при 75% голосів за Путіна.

Про це повідомило РБК. Такі показники було озвучено на семінарі для віце-губернаторів із внутрішньої політики, який проходив у майстерні управління «Сенеж» з 29 по 31 березня.

«Розмова була про те, що потрібно більше, ніж минулого разу», – сказав один із співрозмовників РБК.

Про те, що у Кремлі розраховують на більш високий, у порівнянні з 2018-м, результат президентських виборів, на початку березня також йшлося на семінарі для чиновників внутрішньополітичного блоку адміністрації президента.

При цьому важливі не стільки відсотки, скільки показники в абсолютних цифрах, пояснював тоді один із співрозмовників видання. За його словами, після референдумів у “ЛНР”, “ДНР”, окупованих територіях Запорізької та Херсонської областей кількість виборців у країні збільшилася.

Отже, підтримка Путіна на цих територіях також нібито висока, і ті люди, які “голосували” за приєднання до Росії, з величезною часткою ймовірності мають “проголосувати” і за чинного президента.

Сам Путін про свої плани балотуватись на черговий термін не заявляв, але його участь у виборах є базовим сценарієм.

  • 504
  • 03.04.2023 11:00
Декілька слів про автора
Никита Скуратов: Складаю пазли та розкриваю секрети кухні. Розповідаю просто про складне, бо все насправді просто.

Коментарі до цієї новини:

Останні новини

Світ
12:31
У Росії заявили, що підрив Татарського сплановано спецслужбами України та «агентами» Навального
Світ
11:00
Кремль поставив завдання переобрати Путіна у 2024 році рекордною кількістю голосів
Україна
08:49
У Мелітополі вибухнув автомобіль у центрі міста
Світ
08:40
Ердоган заявив, що його двері зачинені для посла США
Світ
19:03
У Санкт-Петербурзі вибухнуло кафе з російським пропагандистом Татарським: він загинув
Україна
14:51
Сили оборони відтіснили росіян з деяких позицій на Донецькому напрямку
Світ
13:43
Данілов запропонував перейменувати Севастополь на “об’єкт №6”: у Росії занервували
Світ
13:24
Після висунення звинувачень Трампу йому за два дні пожертвували понад $5 млн
Світ
10:33
КНДР пригрозила США та Південній Кореї ядерним ударом
Україна
08:26
Російський наступ захлинувся: Герасимов провалив завдання Путіна
Світ
20:10
Іноді неба не видно: Рогозін поскаржився на українські дрони
Світ
19:31
Сі Цзіньпіну в Москві показали «Чебурашку» і він попросив політичного притулку
Світ
17:47
Під Брянськом палає птахофабрика. Відео
Україна
16:24
Зеленський годину розмовляв з Макроном: що обговорили
Україна
15:55
ЗСУ б’є ворога, профспілкові щури у тилу крадуть
Україна
12:58
У СБУ прокоментували підозру і обшуки у митрополита Павла
Україна
12:48
Україна купує у Польщі 100 БТР Rosomak
Україна
10:48
Російський зимовий наступ провалився, – британська розвідка
Україна
09:42
Наміснику Лаври Павлу вручили підозру: проходить обшук
Світ
07:27
Путін намагається сформувати антизахідну коаліцію: але є проблеми
Світ
18:26
Китай в ООН виступив проти передачі ядерної зброї третім країнам
Світ
12:05
Лукашенко закликав припинити вогонь в Україні та негайно розпочати мирні переговори
Україна
11:53
Український дипломат видаляє з Інтернету статті про куплений з порушеннями люксовий автомобіль BMW
Світ
09:18
Аргентина стала масово виганяти росіян
Світ
07:49
Парламент Туреччини схвалив вступ Фінляндії до НАТО

Головне

Світ
19:03
У Санкт-Петербурзі вибухнуло кафе з російським пропагандистом Татарським: він загинув
Україна
16:24
Зеленський годину розмовляв з Макроном: що обговорили
Україна
12:58
У СБУ прокоментували підозру і обшуки у митрополита Павла
Україна
12:48
Україна купує у Польщі 100 БТР Rosomak
Світ
18:26
Китай в ООН виступив проти передачі ядерної зброї третім країнам
Світ
12:05
Лукашенко закликав припинити вогонь в Україні та негайно розпочати мирні переговори
Україна
07:43
Росіяни вночі обстріляли Запоріжжя з РСЗВ
Світ
07:27
Суд присяжних висунув кримінальне звинувачення Трампу: він заявив про “охоту на відьом”
Україна
23:00
У Бєлгороді пролунало дев’ять потужних вибухів. Відео
Україна
22:49
Росіяни вдарили по Харкову ракетами: щонайменше шість прильотів
Погода
Киев

влажность:

давление:

ветер:

Погода на 10 дней от sinoptik.ua

Останнє

ТОР
У Росії заявили, що підрив Татарського сплановано спецслужбами України та «агентами» Навального
Світ
03.04.2023 12:31
ТОР
Кремль поставив завдання переобрати Путіна у 2024 році рекордною кількістю голосів
Світ
03.04.2023 11:00
ТОР
У Мелітополі вибухнув автомобіль у центрі міста
Україна
03.04.2023 08:49

Популярне

ТОР
Ердоган заявив, що його двері зачинені для посла США
03.04.2023 08:40
ТОР
Під Брянськом палає птахофабрика. Відео
01.04.2023 17:47
ТОР
Кремль поставив завдання переобрати Путіна у 2024 році рекордною кількістю голосів
03.04.2023 11:00

Коментують

Powered by Disqus
Національна спілка журналістів України
Зв'язок з нами: [email protected]

Про нас

VLASTI.NET – один із провідних українських новинних та аналітичних сайтів, який створений та наповнюється професійними журналістами. Генеруючи власні новини та аналітику, ми оперативно відбираємо в мережі найгучніші, найрезонансніші та найактуальніші матеріали журналістів та провідних інформагентств з усього світу.

© Copyright 2002 - 2023, «VLASTI.NET»"
NetGameSlots.com