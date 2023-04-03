Кремль поставив завдання переобрати Путіна у 2024 році рекордною кількістю голосів

Чиновники внутрішньополітичного блоку Кремля, яким опікується перший заступник голови адміністрації президента Сергій Кирієнко, поставили завдання регіональним чиновникам забезпечити на президентських виборах у 2024 році явку в 70% при 75% голосів за Путіна.

Про це повідомило РБК. Такі показники було озвучено на семінарі для віце-губернаторів із внутрішньої політики, який проходив у майстерні управління «Сенеж» з 29 по 31 березня.

«Розмова була про те, що потрібно більше, ніж минулого разу», – сказав один із співрозмовників РБК.

Про те, що у Кремлі розраховують на більш високий, у порівнянні з 2018-м, результат президентських виборів, на початку березня також йшлося на семінарі для чиновників внутрішньополітичного блоку адміністрації президента.

При цьому важливі не стільки відсотки, скільки показники в абсолютних цифрах, пояснював тоді один із співрозмовників видання. За його словами, після референдумів у “ЛНР”, “ДНР”, окупованих територіях Запорізької та Херсонської областей кількість виборців у країні збільшилася.

Отже, підтримка Путіна на цих територіях також нібито висока, і ті люди, які “голосували” за приєднання до Росії, з величезною часткою ймовірності мають “проголосувати” і за чинного президента.

Сам Путін про свої плани балотуватись на черговий термін не заявляв, але його участь у виборах є базовим сценарієм.