У Росії заявили, що підрив Татарського сплановано спецслужбами України та «агентами» Навального

У Росії заявили, що підрив Татарського сплановано спецслужбами України та «агентами» НавальногоЧитати цю новину російською мовою
Національний антитерористичний комітет РФ заявив, що вибух у кафе Санкт-Петербурга нібито спланували українські спецслужби із залученням “агентів” Фонду боротьби з корупцією Олексія Навального.
Про це повідомив Інтерфакс.
«Встановлено, що скоєний 2 квітня в Санкт-Петербурзі терористичний акт щодо відомого журналіста Владлена Татарського, був спланований спецслужбами України із залученням агентури з-поміж осіб, які співпрацюють з так званим Фондом боротьби з корупцією Навального», – сказано в повідомленні НАК.
Там також додали, що затримана за підозрою в теракті Дар’я Трепова нібито була активною прихильницею Навального.
Нагадаємо, радник глави офісу президента України Михайло Подоляк напередодні заперечував будь-яку причетність Києва до вибуху в Петербурзі, називаючи його «внутрішнім тероризмом».
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- 03.04.2023 12:31
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