У Росії заявили, що підрив Татарського сплановано спецслужбами України та «агентами» Навального

Національний антитерористичний комітет РФ заявив, що вибух у кафе Санкт-Петербурга нібито спланували українські спецслужби із залученням “агентів” Фонду боротьби з корупцією Олексія Навального.

Про це повідомив Інтерфакс.

«Встановлено, що скоєний 2 квітня в Санкт-Петербурзі терористичний акт щодо відомого журналіста Владлена Татарського, був спланований спецслужбами України із залученням агентури з-поміж осіб, які співпрацюють з так званим Фондом боротьби з корупцією Навального», – сказано в повідомленні НАК.

Там також додали, що затримана за підозрою в теракті Дар’я Трепова нібито була активною прихильницею Навального.

Нагадаємо, радник глави офісу президента України Михайло Подоляк напередодні заперечував будь-яку причетність Києва до вибуху в Петербурзі, називаючи його «внутрішнім тероризмом».