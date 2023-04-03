Біля резиденції Путіна в Красной поляні з’явилася установка ППО

Установка ППО «Панцир С-1» з'явилася неподалік резиденції президента РФ Володимира Путіна в Красной поляні Краснодарського краю.

Про це повідомив телеканал Дождь із посиланням на соратників Олексія Навального.

ППО встановили на галявині біля дороги за один кілометр від резиденції, яка юридично належить публічному акціонерному товариству «Газпром». Насправді, стверджують розслідувачі, це є секретна зимова резиденція Путіна, куди він їздить, щоб кататися на лижах.

Шале «Ачіпсе», за даними соратників Навального, збудували до Зимових Олімпійських ігор у Сочі у 2014 році. Тоді ж неподалік з’явилася резиденція екс-президента Дмитра Медведєва «Псехако», про яку розповідав ФБК.

Резиденція Путіна – це 20 га землі, два будинки, корпус для супроводжуючих, вертолітний майданчик та власний підйомник. У головній будівлі є чотири поверхи — два підземні та два над землею, загальна площа 3800 квадратних метрів.