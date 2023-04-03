Російська нафта за рік подешевшала вдвічі: ціна продовжує падати

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Російська нафта за рік подешевшала вдвічі: ціна продовжує падати
Російська нафта Urals у березні знову подешевшала щодо попереднього місяця, а за рік втратила половину своєї ціни.

Про це повідомило Forbes із посиланням на Мінфін РФ.

Середня вартість Urals склала $47,85 за барель — на 3,5% менше, ніж у лютому, і майже вдвічі менше, ніж у березні минулого року.

Нафта Brent у березні дешевшала до мінімуму з кінця 2021 року на тлі банківської кризи, але після рішення експортерів із ОПЕК+ скоротити видобуток її ціна зросла.

Середня ціна російської нафти Urals у березні становила $47,85 за барель. Це на $1,71 (3,45%) менше, ніж було у лютому 2023 року ($49,56 за барель).

У порівнянні з березнем 2022 року вартість впала майже вдвічі (було $89,05 за барель).

Зниження нафтогазових доходів стало однією з причин рекордного дефіциту бюджету РФ на початку 2023 року: у січні-лютому, за попередньою оцінкою Мінфіну, він становив 2,58 трлн рублів (при річному плані 2,92 трлн рублів).

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  • 03.04.2023 16:21
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Никита Скуратов: Складаю пазли та розкриваю секрети кухні. Розповідаю просто про складне, бо все насправді просто.

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