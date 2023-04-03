Збитий США китайський аеростат спостерігав за секретними військовими об’єктами

Китайський аеростат, збитий над територією США в лютому, збирав секретну інформацію про американські військові бази.

Про це йдеться у розслідуванні NBC. Обладнання аеростату було здатне перехоплювати електронні сигнали військової техніки та переговори американських військовослужбовців. Китайська розвідка могла отримувати інформацію в реальному часі.

З посиланням на трьох високопосадовців – двох діючих та одного відставного, – журналісти стверджують, що аеростат був керованим, тому оператор міг змусити його зупинитися над певним місцем або облітати його по колу.

Джерела заявили, що командування військових баз вживало заходів, що ускладнюють перехоплення сигналу аеростатом, аж до відключення радіоелектронного обладнання.

Також китайська куля-шпигун мала вбудований механізм самознищення. Невідомо, чому він не спрацював – чи то був несправний, чи оператор навмисно вирішив не йти на такий крок.