Росіяни кинули на штурм Бахмуту найпрофесійніші підрозділи

Ворог намагається взяти під повний контроль місто Бахмут та продовжує його інтенсивно штурмувати, кидаючи у бій свої найпрофесійніші підрозділи.

Про це повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

За її словами, на Бахмутському напрямку зараз дуже гаряче.

Крім того, на сході країни ворог продовжує наступ на декількох напрямках та концентрує основні зусилля на чотирьох – Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському.

Скрізь тривають бої та ворожі обстріли.

“Разом з тим, наші воїни відбивають атаки. Завдяки їх мужності наступальні дії ворога були безуспішні на декількох напрямках, а саме: Лиманському напрямку, поблизу населених пунктів Оріхово-Василівка та Іванівське, в деяких районах Авдіївського та Мар’їнського напрямків”, – зазначила Маляр.