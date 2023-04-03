Данілов закликав Захід готуватися до краху та розпаду Росії

Данілов закликав Захід готуватися до краху та розпаду РосіїЧитати цю новину російською мовою
Захід має підготуватися до краху та розпаду Росії, оскільки він не зміг цього зробити з Радянським Союзом.
Про це в інтерв’ю Times заявив секретар РНБО України Олексій Данілов.
За його словами, березнева зустріч президента РФ Володимира Путіна з головою Китаю Сі Цзіньпіном підтвердила те, у що Україна давно вірила: Росія слабка і перебуває на межі розпаду.
«Захід не знає Росію, і Захід боїться фрагментації Росії. Але цей процес уже триває», – сказав Данілов.
Він також додав, що крах РФ буде «вражаючим» і відбудеться протягом трьох-п’яти чи семи років.
«Це історичний процес, і історію не зупинити», – додав Данілов.
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- 03.04.2023 19:25
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