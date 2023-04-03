Данілов закликав Захід готуватися до краху та розпаду Росії

Захід має підготуватися до краху та розпаду Росії, оскільки він не зміг цього зробити з Радянським Союзом.

Про це в інтерв’ю Times заявив секретар РНБО України Олексій Данілов.

За його словами, березнева зустріч президента РФ Володимира Путіна з головою Китаю Сі Цзіньпіном підтвердила те, у що Україна давно вірила: Росія слабка і перебуває на межі розпаду.

«Захід не знає Росію, і Захід боїться фрагментації Росії. Але цей процес уже триває», – сказав Данілов.

Він також додав, що крах РФ буде «вражаючим» і відбудеться протягом трьох-п’яти чи семи років.

«Це історичний процес, і історію не зупинити», – додав Данілов.