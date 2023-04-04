У Бердянську окупанти оголосили масову евакуацію мешканців міста

У Бердянську окупанти оголосили масову евакуацію мешканців містаЧитати цю новину російською мовою
В окупованому Бердянську місцева "адміністрація" розвісила по місту оголошення із закликом до місцевих жителів розпочати евакуацію.
Про це повідомляє Telegram-канал Сильні разом.
«У зв’язку з активізацією військових дій на території Запорізької області та можливих провокацій київського терористичного режиму, Військово-цивільною адміністрацією м.Бердянська ухвалено рішення про проведення організованої евакуації місцевого населення в строк до 15.04.2023 р», – сказано в оголошенні.
Для мешканців без особистого транспорту евакуація здійснюватиметься автобусами з кількох міських локацій.
Мешканці на особистому транспорті мають евакуюватись самостійно або у складі колон.
Попередній маршрут евакуації: Бердянськ – Маріуполь – Ростов-на-Дону.
Окупанти вимагають, щоб люди взяли із собою документи та речі першої необхідності.
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- 04.04.2023 11:03
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