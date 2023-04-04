Білорусь отримала авіацію та ракети для завдання ядерних ударів, – Шойгу

Читати цю новину російською мовою
Білорусь отримала авіацію та ракети для завдання ядерних ударів, – Шойгу
Білорусь уже отримала у розпорядження штурмові літаки та комплекси "Іскандер-М", які здатні завдати тактичних ядерних ударів.

Про це заявив міністр оборони РФ Сергій Шойгу на тематичній селекторній нараді із керівним складом Збройних сил Росії.

«Частина білоруських літаків штурмової авіації отримали здатність завдавати ударів по об’єктах супротивника засобами поразки в ядерному оснащенні.

Крім того, Збройним силам Білорусі передано оперативно-тактичний ракетний комплекс «Іскандер-М». Він може використовувати ракети як у звичайному, так і ядерному виконанні», – сказав він.

За його словами, з 3 квітня на одному з російських полігонів розпочалися навчання білоруських розрахунків порядку застосування «Іскандер-М» «для захисту Союзної держави».

  • 359
  • 04.04.2023 13:46
Декілька слів про автора
Никита Скуратов: Складаю пазли та розкриваю секрети кухні. Розповідаю просто про складне, бо все насправді просто.

Коментарі до цієї новини:

Останні новини

Світ
13:46
Білорусь отримала авіацію та ракети для завдання ядерних ударів, – Шойгу
Світ
11:46
Сумка Karl Lagerfeld: приобретайте прямо сейчас!
Україна
11:03
У Бердянську окупанти оголосили масову евакуацію мешканців міста
Світ
07:59
Сьогодні Трампу висунуть звинувачення за 34 пунктами і повідомлять про арешт
Світ
07:10
У Брянській області РФ безпілотники атакували військкомат та поліцію
Україна
06:53
Пенсія – за хабар: на Херсонщині окупанти знущаються з людей похилого віку
Україна
06:36
Росіяни вночі атакували південь України “Шахедами”: 14 з них знищила ППО
Світ
19:25
Данілов закликав Захід готуватися до краху та розпаду Росії
Україна
19:14
Росіяни кинули на штурм Бахмуту найпрофесійніші підрозділи
Світ
18:37
Збитий США китайський аеростат спостерігав за секретними військовими об’єктами
Україна
16:48
Бої за Бахмут: ворог слабшає й прикриває свої провали фейками
Світ
16:21
Російська нафта за рік подешевшала вдвічі: ціна продовжує падати
Україна
15:58
Онлайн казино Goxbet: игровой зал, live казино, бонусы и регистрация
Світ
13:41
Біля резиденції Путіна в Красной поляні з’явилася установка ППО
Україна
13:18
Страх рецидиву онкології: як з ним боротись
Світ
12:31
У Росії заявили, що підрив Татарського сплановано спецслужбами України та «агентами» Навального
Світ
11:00
Кремль поставив завдання переобрати Путіна у 2024 році рекордною кількістю голосів
Україна
08:49
У Мелітополі вибухнув автомобіль у центрі міста
Світ
08:40
Ердоган заявив, що його двері зачинені для посла США
Світ
19:03
У Санкт-Петербурзі вибухнуло кафе з російським пропагандистом Татарським: він загинув
Україна
14:51
Сили оборони відтіснили росіян з деяких позицій на Донецькому напрямку
Світ
13:43
Данілов запропонував перейменувати Севастополь на “об’єкт №6”: у Росії занервували
Світ
13:24
Після висунення звинувачень Трампу йому за два дні пожертвували понад $5 млн
Світ
10:33
КНДР пригрозила США та Південній Кореї ядерним ударом
Україна
08:26
Російський наступ захлинувся: Герасимов провалив завдання Путіна

Головне

Україна
11:03
У Бердянську окупанти оголосили масову евакуацію мешканців міста
Світ
07:59
Сьогодні Трампу висунуть звинувачення за 34 пунктами і повідомлять про арешт
Україна
19:14
Росіяни кинули на штурм Бахмуту найпрофесійніші підрозділи
Світ
16:21
Російська нафта за рік подешевшала вдвічі: ціна продовжує падати
Світ
19:03
У Санкт-Петербурзі вибухнуло кафе з російським пропагандистом Татарським: він загинув
Україна
16:24
Зеленський годину розмовляв з Макроном: що обговорили
Україна
12:58
У СБУ прокоментували підозру і обшуки у митрополита Павла
Україна
12:48
Україна купує у Польщі 100 БТР Rosomak
Світ
18:26
Китай в ООН виступив проти передачі ядерної зброї третім країнам
Світ
12:05
Лукашенко закликав припинити вогонь в Україні та негайно розпочати мирні переговори
Погода
Киев

влажность:

давление:

ветер:

Погода на 10 дней от sinoptik.ua

Останнє

ТОР
Білорусь отримала авіацію та ракети для завдання ядерних ударів, – Шойгу
Світ
04.04.2023 13:46
ТОР
Сумка Karl Lagerfeld: приобретайте прямо сейчас!
Світ
04.04.2023 11:46
ТОР
У Бердянську окупанти оголосили масову евакуацію мешканців міста
Україна
04.04.2023 11:03

Популярне

ТОР
Ердоган заявив, що його двері зачинені для посла США
03.04.2023 08:40
ТОР
Біля резиденції Путіна в Красной поляні з’явилася установка ППО
03.04.2023 13:41
ТОР
Кремль поставив завдання переобрати Путіна у 2024 році рекордною кількістю голосів
03.04.2023 11:00

Коментують

Powered by Disqus
Національна спілка журналістів України
Зв'язок з нами: [email protected]

Про нас

VLASTI.NET – один із провідних українських новинних та аналітичних сайтів, який створений та наповнюється професійними журналістами. Генеруючи власні новини та аналітику, ми оперативно відбираємо в мережі найгучніші, найрезонансніші та найактуальніші матеріали журналістів та провідних інформагентств з усього світу.

© Copyright 2002 - 2023, «VLASTI.NET»"
NetGameSlots.com