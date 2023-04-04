Білорусь отримала авіацію та ракети для завдання ядерних ударів, – Шойгу

Білорусь уже отримала у розпорядження штурмові літаки та комплекси "Іскандер-М", які здатні завдати тактичних ядерних ударів.

Про це заявив міністр оборони РФ Сергій Шойгу на тематичній селекторній нараді із керівним складом Збройних сил Росії.

«Частина білоруських літаків штурмової авіації отримали здатність завдавати ударів по об’єктах супротивника засобами поразки в ядерному оснащенні.

Крім того, Збройним силам Білорусі передано оперативно-тактичний ракетний комплекс «Іскандер-М». Він може використовувати ракети як у звичайному, так і ядерному виконанні», – сказав він.

За його словами, з 3 квітня на одному з російських полігонів розпочалися навчання білоруських розрахунків порядку застосування «Іскандер-М» «для захисту Союзної держави».