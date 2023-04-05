Синєгубов розкрив подробиці обшуків у Харківській ОВА

Після обшуків у Харківській ОВА жодних підозр посадовим особам вручено не було, обласна військова адміністрація продовжує працювати в штатному режимі.

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Він також додав, що наразі не має можливості повідомляти подробиці провадження, та запевнив, що співробітники НАБУ отримують усю допомогу.

“У разі виявлення будь-яких порушень законодавства, будуть негайно ухвалені відповідні кадрові рішення та вжиті інші необхідні заходи”, – зазначив Синєгубов.

Чиновник підтвердив, що слідчі дії проходили в деяких структурних підрозділах військової адміністрації, керівництві Апарату ХОВА та в одного зі своїх заступників.