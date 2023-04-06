В Мелітополі вночі пролунали потужні вибухи

В окупованому Мелітополі вночі 6 квітня, десь о 02:05, пролунало кілька потужних вибухів.

Про це повідомили місцеві мешканці, а згодом підтвердив мер міста Іван Федоров.

Найгучніше було для жителів Нового Мелітополя і Юровки. Люди кажуть, стіни та вікна тряслися.

Ближче до четвертої ранку окупаційна влада вирішила повідомити, що то “попередньо відпрацювала ППО”.

За попередньою інформацією, було чотири влучних прильоти в районі аеродрому по військовій базі окупантів.