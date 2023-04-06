В Мелітополі вночі пролунали потужні вибухи

Світ
06.04.2023 07:44
В окупованому Мелітополі вночі 6 квітня, десь о 02:05, пролунало кілька потужних вибухів.
Про це повідомили місцеві мешканці, а згодом підтвердив мер міста Іван Федоров.
Найгучніше було для жителів Нового Мелітополя і Юровки. Люди кажуть, стіни та вікна тряслися.
Ближче до четвертої ранку окупаційна влада вирішила повідомити, що то “попередньо відпрацювала ППО”.
За попередньою інформацією, було чотири влучних прильоти в районі аеродрому по військовій базі окупантів.
Киев
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