У Криму окупанти залучають алкоголіків та наркоманів на риття окопів

У населених пунктах Джанкойського району тимчасово окупованого Криму російські загарбники залучають до будівництва фортифікаційних споруд місцеве населення - переважно чоловіків, більшість з яких наркомани та особи із алкогольною залежністю.

Про це повідомили в Генштабі ЗСУ.

Робітникам окупанти обіцяють грошову винагороду, проте люди її не отримують, або отримують не в повному розмірі.

Зафіксовано випадки, коли обдурені люди відмовляються йти на подальшу співпрацю, після чого, озброєні окупанти силою примушують їх копати траншеї.