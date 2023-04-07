У РФ слідство висунуло звинувачення у шпигунстві журналісту WSJ Гершковичу

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У РФ слідство висунуло звинувачення у шпигунстві журналісту WSJ Гершковичу
Російське слідство звинуватило затриманого у справі про шпигунство журналіста московського бюро газети Wall Street Journal Евана Гершковича.

Про це повідомило Інтерфакс із посиланням на джерело, знайоме із ситуацією.

«Гершковичу висунуто звинувачення», – сказав співрозмовник агентства. Гершкович ставиться за провину шпигунство (ст. 276 КК РФ).

Як повідомлялося, за версією слідства, журналіст, нібито «діючи за завданням американської сторони, здійснював збір відомостей, що становлять державну таємницю, про діяльність одного з підприємств російського військово-промислового комплексу».

Про затримання Гершковича, громадянина США 1991 року народження, 30 березня повідомили у Центрі громадських зв’язків (ЦГЗ) ФСБ РФ. Того ж дня Лефортівський суд Москви за клопотанням слідства заарештував журналіста до 29 травня.

Як пояснили у ФСБ, Гершковича було затримано в Єкатеринбурзі нібито «при спробі отримання секретних відомостей». Прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков пізніше заявив, що журналіста «взяли на місці злочину».

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  • 07.04.2023 17:54
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Артем Малиновський:Фахівець з міжнародної політики, масонських змов, світової закуліси та масового чіпування.

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