Сі Цзіньпін переконував Макрона дружити проти США

Китайський лідер Сі Цзіньпін надав надзвичайно пишний прийом президентові Франції Еммануелю Макрону під час державного візиту, що може бути ознакою зростання впливу Пекіна на ключових союзників в ЄС, щоб протистояти США.

Про це повідомило Reuters.

У п’ятницю два лідери разом відвідали південний Китай, де Макрон мав пити китайський чай із Сі у колишній резиденції його батька у місті Гуанчжоу, столиці економічного та виробничого центру провінції Гуандун.

Агентство зазначило, що такі вилазки Сі із запрошеними лідерами – рідкість. Дипломати кажуть, що це наголошує на важливості, яку Пекін надає відносинам із ключовим членом ЄС, оскільки він шукає підтримки проти того, що Сі назвав «всебічним стримуванням» з боку США.

«Усі наступальні дії китайської зовнішньої політики мають на задньому плані відносини між США та Китаєм… тому співпраця з будь-якою країною, особливо середньою чи великою державою, такою як Франція, це те, що вони спробують зробити, щоб протистояти США», – сказав Чжао Суйшен, професор китаєзнавства та зовнішньої політики у Денверському університеті.

Ной Баркін, аналітик компанії Rhodium Group, вважає, що головна мета Китаю – не допустити тіснішого зближення Європи зі Сполученими Штатами.

«У цьому сенсі Макрон, можливо, найважливіший партнер Пекіна в Європі», – сказав він.