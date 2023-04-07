У РФ урядовцям закрили виїзд із країни

Прем'єр-міністр РФ Михайло Мішустін фактично закрив кордони для своїх підлеглих - виїжджати за кордон високопосадовцям уряду тепер можна лише у офіційних справах.

Про це повідомило The Bell із посиланням на джерела.

Тепер чиновники можуть вирушити за кордон лише за погодженням з головою кабміну і лише у рамках виробничої потреби.

Обмеження на виїзд торкаються всього керівництва уряду — від міністрів до начальників департаментів. Однак для співробітників адміністрації президента таких жорстких обмежень немає.

Правила виїзду, ухвалені в уряді, одне з джерел видання пояснило «особливим завзяттям» Михайла Мішустіна.