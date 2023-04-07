У російському Воронежі пролунав вибух на авіазаводі, де збирають літаки “судного дня”

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У російському Воронежі пролунав вибух на авіазаводі, де збирають літаки “судного дня”
У російському Воронежі пролунав потужний вибух поблизу злітної смуги місцевого авіазаводу, після чого почалася велика пожежа.

Про це повідомили місцеві Telegram-канали.

Також у небі над містом видно інверсійний слід імовірно від ракети.

Завод ВАСО займається збиранням літаків, зокрема на замовлення російського міноборони. Там же збирають знамениті «літаки судного дня».

Станом на 20:25 у прес-службі МНС Воронезької області повідомили, що жодних вибухів зафіксовано не було.

У мерії також заявили, що надзвичайних ситуацій у місті не зафіксували. Проте місцеві жителі поширюють у соцмережах фото пожежі на авіазаводі.

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  • 07.04.2023 20:46
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Никита Скуратов: Складаю пазли та розкриваю секрети кухні. Розповідаю просто про складне, бо все насправді просто.

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