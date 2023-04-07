61,8 % українців підтримують акцію «Піймай баригу», – соціологічне дослідження

Українська соціологічна платформа опублікувала дослідження на тему боротьби з наркоторгівлею в Україні.

Українська соціологічна платформа опублікувала дослідження на тему боротьби з наркоторгівлею в Україні. За його результатами лише п’ять відсотків українців вважають, що держава дуже ефективна в протидії розповсюдженню наркотиків. Переважна більшість респондентів називають роботу в цьому напрямку не дуже або взагалі не ефективною.

Фахівці платформи провели телефонне опитування на початку квітня. Спілкувалися з повнолітніми громадянами країни, обробили тисячу анкет. В результаті з’ясували – понад сімдесят п’ять відсотків українців вважають розповсюдження наркотиків серйозною проблемою.

Більш як тридцять відсотків опитаних вважають, що саме зараз конче потрібна участь громадськості та приватних осіб в боротьбі з нелегальним розповсюдженням наркотиків. Тридцять шість відсотків відповіли, що така участь має бути разом із поліцією.

Масштабна акція «Піймай баригу – отримай кеш» стартує в Україні вже днями. Це саме той формат, коли пересічні люди можуть долучитися до боротьби з наркобізнесом та отримати за це гроші. Водночас все буде відбуватися виключно в рамках закону та в тандемі з правоохоронцями.

Дослідження показали, що українці готові не тільки брати участь в такій акції, але ще й рекламувати її та навіть фінансувати з власної кишені.

Безпосередньо долучитися до акції «Піймай баригу», згідно з дослідженням, погодилися майже двадцять відсотків респондентів. Ще трохи більше десяти готові донатити до її фонду. А підтримати морально зголосилися понад шістдесят відсотків. Сорок відсотків заявили, що хотіли би поширювати інформацію про таку ініціативу.

Дослідження здійснено компанією «Українська соціологічна платформа». Метод: телефонне опитування громадян України віком з 18 років. Вибірка: 1000 анкет (репрезентативна за віком, статтю). Період збору даних: 2-4 квітня 2023 р.

Акцію «Піймай баригу – отримай кеш» анонсував блогер Стас Домбровський. Він заявив – анонімний меценат готовий платити готівкою за кожного торгівця забороненими препаратами, ще більшу суму виплатить тому, хто викриє нарколабораторію або торгівця в зоні бойових дій. Акція одразу отримала широкий резонанс в суспільстві, долучитися до неї організатори закликали також правоохоронців.