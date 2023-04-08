Росіяни готують евакуацію з окупованих частин Запорізької і Херсонської областей

Росіяни готують евакуацію з окупованих частин Запорізької і Херсонської областейЧитати цю новину російською мовою
На тимчасово зайнятих територіях Запорізької та Херсонської областей окупанти активізували підготовку з евакуації місцевого населення до Криму.
Про це повідомив Генштаб.
Зокрема, в Мелітополі та Скадовську ворог організував опитування місцевого населення щодо можливої евакуації. В ході опитування перевіряється наявність російського паспорта, прописка та рівень освіти.
Відзначається періодичний виїзд автобусів з бажаючими евакуюватися. Також окупанти поширюють інформацію, що з кінця квітня розпочнеться примусова евакуація цивільного населення.
Щось схоже мі вже бачили на правобережній Херсонщині.
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- 08.04.2023 07:42
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