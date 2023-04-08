Росіяни готують евакуацію з окупованих частин Запорізької і Херсонської областей

На тимчасово зайнятих територіях Запорізької та Херсонської областей окупанти активізували підготовку з евакуації місцевого населення до Криму.

Про це повідомив Генштаб.

Зокрема, в Мелітополі та Скадовську ворог організував опитування місцевого населення щодо можливої евакуації. В ході опитування перевіряється наявність російського паспорта, прописка та рівень освіти.

Відзначається періодичний виїзд автобусів з бажаючими евакуюватися. Також окупанти поширюють інформацію, що з кінця квітня розпочнеться примусова евакуація цивільного населення.

Щось схоже мі вже бачили на правобережній Херсонщині.