«Кошмар для країн «П’яти очей»: у соцмережі злили нову порцію секретних документів США

Нова порція секретних матеріалів, виявлена в п'ятницю, 7 квітня, в соціальних мережах, включає понад 100 документів.

Про це повідомило New York Times.

Видання зазначило, що масштаб витоку поряд із секретністю самих документів потенційно може завдати величезних збитків.

Високопоставлений співробітник розвідки назвав витік «кошмаром для «П’яти очей», відсилаючи до альянсу країн, які активно обмінюються розвідданими (США, Британія, Австралія, Нова Зеландія та Канада).

Як пише NYT, один із документів, опублікованих на анонімному форумі 4chan, включає карту, на якій видно хід бойових дій в українському Бахмуті. Проте документи, що злиті, стосуються не лише секретних даних про військові плани України.

Аналітики, які вивчили документи, кажуть, що у новій порції даних є конфіденційні матеріали з брифінгів, що стосуються Китаю, Індо-Тихоокеанського регіону, Близького Сходу та тероризму.

У заяві Пентагону в четвер говорилося, що міністерство оборони вивчає інформацію про можливий витік. У п’ятницю, коли було виявлено нову порцію документів, представники відомства заявили, що їм нема чого додати.

Однак у приватному порядку співробітники кількох органів, які відповідають за національну безпеку, визнали і те, що влада поспіхом шукає джерело витоку, і побоювання, що злитих документів буде ще більше.

Один із чиновників розповів NYT, що, швидше за все, витік стався не з боку України, оскільки до деяких злитих документів Київ не мав доступу.