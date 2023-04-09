Під Феодосією ракетою знищено російський комплекс ППО С-30

Україна
09.04.2023 12:00
Внаслідок вчорашнього удару по розташуванню російських військових під Феодосією знищено один комплекс ППО С-300.
Про це повідомив Telegram-канал Кримський вітер.
За його інформацією, було дві ракети, незважаючи на твердження кримського гауляйтера Сергія Аксьонова про одну.
Одну ракету збила ППО, друга поцілила в систему С-300 та підірвала її. Поранено трьох військових.
Судячи з фото вибуху, ракета цілилася на місце розташування ЗРК неподалік села Піонерське.
Киев
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