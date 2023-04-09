Під Феодосією ракетою знищено російський комплекс ППО С-30

Внаслідок вчорашнього удару по розташуванню російських військових під Феодосією знищено один комплекс ППО С-300.

Про це повідомив Telegram-канал Кримський вітер.

За його інформацією, було дві ракети, незважаючи на твердження кримського гауляйтера Сергія Аксьонова про одну.

Одну ракету збила ППО, друга поцілила в систему С-300 та підірвала її. Поранено трьох військових.

Судячи з фото вибуху, ракета цілилася на місце розташування ЗРК неподалік села Піонерське.