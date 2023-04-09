Як діди воювали: міноборони РФ розробило методички для боротьби з «Леопардами»

Міноборони РФ розробило методичні рекомендації для боротьби з танками західного виробництва, які надходять на озброєння ЗСУ, за аналогією з часами Другої світової.

Про це сказав в ефірі телеканалу «Звєзда» російського міноборони начальник Центру бойової підготовки у Муліно Євген Аріфулін.

За його словами, у Муліно готують екіпажі танків «безпосередньо для танкової дуелі».

Крім того, для боротьби з танками на полігоні тренують операторів дронів, снайперів та кулеметників.

«Гарний кулеметник, добрий снайпер позбавлятиме його [танк] «зору», а гранатометники – його розстрілювати. Нове – це добре забуте старе. Це те, що у Вітчизняну війну діди робили. Там теж створювалися спеціальні групи для боротьби з танками», – пояснив Аріфулін.