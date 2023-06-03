На Запоріжжі поліція розпочала спільні з ДСНС перевірки функціонування укриттів

Поліцейські, рятувальники та представники органів місцевої влади розпочали обстеження утримання захисних споруд цивільного захисту на території Запоріжжя та Запорізького району.

Це ідбулося на підставі затвердженого КМУ протокольного рішення щодо перевірки роботи всіх об’єктів цивільного захисту в Україні.

Для здійснення перевірочних заходів задіяні 14 мобільних груп у складі працівників територіальних підрозділів поліції, ДСНС і міськвлади. Після проведених інструктажів екіпажі розпочали перевірки функціонування бомбосховищ, наявність цілодобового безперешкодного доступу, зокрема у нічний час, а також належного облаштування укриттів.

Всього обстеженню підлягають близько 300 захисних споруд. Це укриття та бомбосховища, розташовані в об’єктах цивільної інфраструктури, житлових приміщеннях, а також закладах освіти, дитсадках та інших об’єктах соціальної сфери. Минулої доби перевірочними екіпажами здійснено невідкладний огляд 106 об’єктів, з них 31 укриття виявилося зачиненим або з обмеженим доступом. Усі порушення зафіксовані в актах обстеження та передані відповідальним органам для усунення недоліків. Ревізії тривають.

Поліція Запоріжжя звертається до громадян: у випадку виявлення зачиненого укриття під час сигналу повітряної тривоги звертайтеся до поліції за номером «102».