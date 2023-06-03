Влада Шебекіно евакуює дітей за гроші

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Влада Шебекіно евакуює дітей за гроші
Влада Шебекіно Бєлгородської області евакуює дітей із прифронтового міста за гроші - батьки повинні заплатити за їх вивіз по три тисячі рублів.

Про це повідомило російське видання «Можем объяснить».

30 травня губернатор Бєлгородської області В’ячеслав Гладков повідомив про те, що влада почне евакуацію дітей із Шебекіно до кількох областей, віддалених від масованих обстрілів. Перші 300 підлітків було відправлено у Воронезьку область 31 травня.

Проте, за словами місцевих жителів, евакуація дітей із населеного пункту, який опинився в епіцентрі війни, проводилася не безкоштовно. Про це написали мешканці Шебекіно в офіційній групі голови адміністрації Шебекинського міського округу Володимира Жданова у «ВК».

«Крик душі!!! Слава богу, вчора відправила дітей до табору у Воронезьку область. Чого варто було досягти того, щоб потрапити до списків! Обіцяли все безкоштовно, а в останній момент сказали, що треба доплатити за проїзд. І так за двох 6 тисяч рублів довелося заплатити… довелося викласти останнє, що було», — пише одна з мешканок Шебекіно. Інформацію про побори підтвердили ще дві місцеві мешканки.

Жданов у соцмережах фактично підтвердив інформацію про платну евакуацію: «таке рішення ухвалено, щоб не везти дітей на шкільному автобусі на далеку відстань».

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  • 03.06.2023 20:15
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Никита Скуратов: Складаю пазли та розкриваю секрети кухні. Розповідаю просто про складне, бо все насправді просто.

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