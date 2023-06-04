Бєлгородський губернатор закликав громадян евакуюватися

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Бєлгородський губернатор закликав громадян евакуюватися
Губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков попросив мешканців населених пунктів біля кордону з Україною тимчасово залишити свої будинки.

Це звернення пролунало після загибелі двох людей внаслідок обстрілів, що сталися у населених пунктах Безлюдівка та Нова Таволжанка.

«Прохання, всі населені пункти, особливо Шебекінський округ, які зазнають обстрілів, повинні прислухатися до позиції влади та тимчасово залишити свої будинки для збереження найголовнішого — свого життя та життя своїх близьких», — заявив губернатор.

За інформацією Гладкова, на ранок 4 червня понад чотири тисячі людей вже перебувають у пунктах тимчасового розміщення. Крім того, губернатор повідомив про те, що групи дітей із прикордонних населених пунктів спрямовані на літній відпочинок до Криму. Він висловив сподівання, що вони отримають заряд бадьорості, здоров’я та сил, насолоджуючись теплим морем та кримським сонцем, і потім повернуться до своїх родин.

Влада Бєлгородської області з кінця травня щодня повідомляє про обстріли прикордонних районів, що продовжуються, переважно в Шебекінському міському окрузі. Тільки за 2 червня влада зафіксувала 570 влучень снарядів. У Шебекіно немає електрики, води та стільникового зв’язку.

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  • 04.06.2023 20:26
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