Міноборони РФ заявило про початок українського контрнаступу

Міноборони РФ заявило про початок українського контрнаступуЧитати цю новину російською мовою
Російське Міноборони заявило про початок українського контрнаступу, при цьому Україна не коментує ці заяви.
Про це повідомило ВВС.
У російському відомстві стверджують, що Україна розпочала великомасштабний наступ на п’яти ділянках на південнодонецькому напрямку з ранку 4 червня. У міноборони РФ заявляють, що українській армії не вдалося досягти своїх завдань.
За даними росіян, ЗСУ ввели в бій 23-у та 31-у механізовані бригади зі складу стратегічних резервів, їх підтримували інші військові частини та підрозділи.
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- 05.06.2023 06:13
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