Міноборони РФ заявило про початок українського контрнаступу

Російське Міноборони заявило про початок українського контрнаступу, при цьому Україна не коментує ці заяви.

Про це повідомило ВВС.

У російському відомстві стверджують, що Україна розпочала великомасштабний наступ на п’яти ділянках на південнодонецькому напрямку з ранку 4 червня. У міноборони РФ заявляють, що українській армії не вдалося досягти своїх завдань.

За даними росіян, ЗСУ ввели в бій 23-у та 31-у механізовані бригади зі складу стратегічних резервів, їх підтримували інші військові частини та підрозділи.