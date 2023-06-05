Путіну перестали доповідати погані новини про війну

Президенту РФ Володимиру Путіну перестали доповідати погані новини, особливо про війну через те, що він на них реагує «вкрай роздратовано».

Про це повідомив ВЧК-ОГПУ з посиланням на джерела.

“На доповіді з реальною ситуацією Путін реагував приблизно так: у роздратованій формі заявляв доповідачеві, що той на даний момент перебуває під впливом «західної пропаганди», згущує «хмари», тоді як сам Путін має більш достовірну інформацію з інших джерел , що не збігається із відомостями доповідача”, – сказано у публікації.

При цьому сам доповідач надовго випадав зі списку людей, які мають доступ до президента РФ. Проте постійний доступ зберігається у тих, хто доповідав лише про успіхи, а поразки та провали, зменшував до дрібних неприємностей, які не відіграють суттєвої ролі.

Джерело каже, що зараз Путіну просто перестали приносити «погані звістки», оскільки президент їх не хоче чути.