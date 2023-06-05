ЗСУ перейшли у наступ на деяких напрямках, – Міноборони

Оборонна операція, яку ведуть українські захисники з 24 лютого 2022 року, містить все, в тому числі і контрнаступальні дії.

Про це повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр. Вона додала, що на деяких напрямках ЗСУ перейшли до наступальних дій.

“Зокрема, епіцентром бойових дій залишається Бахмутський напрямок. Там ми рухаємось доволі широким фронтом. Маємо успіх. Займаємо панівні висоти.

Ворог в обороні, хоче утримати позиції”, – зазначила Маляр.

Також вона додала, що на півдні ворог перебуває в обороні. Там тривають бої місцевого значення.

“Чому росіяни активно запускають інформацію про контрнаступ? Тому що їм потрібно відволікти увагу від поразки на Бахмутському напрямку”, – пояснила заступниця міністра.