Росіяни підірвали Каховську ГЕС. Відео

Росіяни підірвали Каховську ГЕС. ВідеоЧитати цю новину російською мовою
Російські окупанти підірвали шлюз Каховської ГЕС, через що можливе підтоплення населених пунктів нижче за річкою.
Про це повідомили в Оперативному командуванні “Південь”.
Наразі уточнюється масштаб руйнування, швидкість та обсяг води, ймовірні райони підтоплення. Усі служби працюють. Ситуація відстежується.
Мешканцям прибережної зони лівобережжя експерти радять евакуюватися якомога швидше.
Херсонські місцеві паблики публікують відео нібито руйнування Каховської ГЕС.
Вночі російські пропагандистські паблики масово звинуватили українську армію у підриві греблі.
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- 06.06.2023 06:26
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