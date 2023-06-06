Південь України залишиться затопленим до звільнення Херсонщини

Південна частина України буде затоплена, поки ЗСУ не звільнять Херсонщину.

Про це в інтерв’ю Радіо Свобода заявив заступник керівника ОП Олексій Кулеба.

За його словами, підірвану Каховську ГЕС відновити неможливо.

«Це масштаб техногенної катастрофи, який ми зараз навіть не усвідомлюємо. Будівництво нової ГЕС або повний ремонт цієї – це вже буде після того, як ситуація на фронті стабілізується, після того, як ми переможемо ворога», – сказав посадовець.