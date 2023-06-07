Поки зарано робити висновки про причини прориву греблі Каховської ГЕС, – Сунак

Якщо буде доведено, що руйнування греблі водосховища Каховської ГЕС було скоєно навмисно, це є “новим дном” у російській агресії проти України.

Як повідомило ВВС, про це заявив прем’єр-міністр Великобританії Ріші Сунак.

На шляху до Вашингтона на зустріч із президентом США Джо Байденом глава британського уряду зазначив, що наразі військові та розвідслужби Сполученого Королівства ретельно вивчають обставини того, що сталося, і робити якісь певні висновки щодо причин поки що зарано.

Раніше представник Ради національної безпеки США Джон Кірбі заявив, що у Білому домі поки не дійшли однозначного висновку щодо обставин катастрофи на Каховській ГЕС.