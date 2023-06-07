У НАТО побачили початок українського контрнаступу

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У НАТО побачили початок українського контрнаступу
Україна могла розпочати довгоочікуваний контрнаступ, суттєво збільшивши активність бойових дій на сході країни за останні 48 годин.

Про це повідомило CNN із посиланням на представника НАТО.

За його словами, Збройні сили України проводять розвідку боєм, завдаючи артилерійських ударів та атакуючи позиції російської армії. Вони роблять це для виявлення слабких місць у обороні противника. Такі попередні атаки, також відомі як «формуючі» операції, ведуться щонайменше два тижні, зазначив співрозмовник.

Військові аналітики зафіксували кілька помітних українських операцій у південно-східному районі Запоріжжя, між Херсоном та Запорізькою ЕАС та на південь від Донецька на сході країни.

Очікується, що контрнаступ здійснюватиметься на кількох фронтах одночасно, сказав високопосадовець.

Представник НАТО припустив, що руйнування греблі Каховської ГЕС може вплинути на плани української армії. Зокрема, розлив води ускладнить форсування Дніпра та відверне сили на допомогу з масовою евакуацією населення.

«Все, що могло бути заплановано нижче за течією від греблі, ймовірно, має бути переплановано», – сказав посол Європи у Вашингтоні. За його словами, «катастрофічна повінь» торкнулася мостів і дорог в цьому районі, тому їх не можна буде використовувати так, як планувалося раніше.

  • 96
  • 07.06.2023 09:55
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Никита Скуратов: Складаю пазли та розкриваю секрети кухні. Розповідаю просто про складне, бо все насправді просто.

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