Російський генштаб готується до боїв за Крим цього літа

За одним із сценаріїв генштабу РФ, бої за Крим можуть розпочатися вже влітку.

Про це заявив російський політичний аналітик Валерій Соловей в інтерв’ю Дмитру Гордону.

За його словами, українська армія має достатньо військово-технічного потенціалу, щоб з точки зору російської сторони дійти до Москви. Проте цього робити вона не буде.

“Ми побачимо військову визначеність, але це не означає політичну. Політична вимагає деякого часу, але вона може виникнути швидше, ніж рішучіше відбудуться військові зміни… Наприклад, українські війська виходять на таку дальність, коли вони легко перекривають Керченський міст”, – зазначив аналітик.

Також він додав, що за одним із сценаріїв, розробленим у російському генштабі, який вважається реалістичним, бої за Крим можуть розпочатися вже влітку цього року.