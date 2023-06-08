Деякі країни НАТО можуть ввести війська в Україну, – ексгенсек НАТО

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Деякі країни НАТО можуть ввести війська в Україну, – ексгенсек НАТО
Група країн НАТО може бути готовою розмістити війська в Україні, якщо держави-члени, включаючи США, не нададуть Києву відчутних гарантій безпеки на саміті альянсу у Вільнюсі.

Як повідомила The Guardian, про це заявив колишній генеральний секретар НАТО Андерс Расмуссен.

Він також попередив, що навіть якщо група держав справді надасть Україні гарантії безпеки, інші не допустять, щоб питання про майбутнє членство України в НАТО було зняте з порядку денного у Вільнюсі.

Расмуссен зробив свої зауваження після того, як нинішній глава НАТО Єнс Столтенберг заявив, що питання про гарантії безпеки стоятиме на порядку денному у Вільнюсі, але додав, що НАТО – відповідно до статті 5 Вашингтонського договору – надає повноцінні гарантії безпеки лише повноправним членам.

“Якщо НАТО не зможе домовитися про чіткий шлях просування вперед для України, існує ймовірність того, що деякі країни окремо можуть вжити заходів. Ми знаємо, що Польща дуже зацікавлена у наданні конкретної допомоги Україні. І я не виключав би, що Польща буде ще сильніше брати участь у цьому контексті на національній основі, і за нею підуть країни Балтії, можливо, включаючи можливість присутності військ на землі”, – сказав Расмуссен.

За його словами, історія показала, що залишати Україну в залі очікування НАТО на невизначений термін є небезпечним. Навіть якщо запрошення України вступити до НАТО не може бути надано на саміті у Вільнюсі, можна було б згадати про можливість продовження запрошення у Вашингтоні наступного року.

Цей шлях до членства, за його словами, повинен унеможливлювати створення попередніх умов, таких як план дій щодо членства в НАТО, що ні для Швеції, ні для Фінляндії не було обов’язковим.

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  • 08.06.2023 06:05
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