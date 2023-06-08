Подружжя з Миколаївщини привласнило понад мільйон гривень під виглядом відомого благодійного фонду: Кіберполіція викрила зловмисників

Шахраї в інтернеті збирали гроші нібито на потреби українських захисників та отримали пожертви від понад двох тисяч осіб. Коштами вони розпорядилися на власний розсуд.

Організатору схеми оголосили підозру, йому може загрожувати до восьми років позбавлення волі.

Псевдоблагодійників викрили співробітники Департаменту кіберполіції спільно зі слідчими Голосіївського управління поліції Києва та у взаємодії з працівниками служб безпеки ПриватБанку та МоноБанку.

У протиправній схемі подружжя з Миколаївщини використовувало відеозвернення публічного діяча, а також відео різноманітних підрозділів Збройних Сил України. До відеозаписів щодо оголошення зборів грошей на потреби ЗСУ або на лікування поранених захисників організатор схеми додавав текст, де зазначав номери підконтрольних банківських карток. У такий спосіб фігуранти отримували благодійні пожертви, які надалі витрачали на власні потреби.

За попередніми підрахунками, вони встигли отримати перекази від понад двох тисяч громадян на загальну суму більше мільйона гривень.

Чоловіка затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

В оселі фігурантів правоохоронці провели обшук. За результатами вилучено ноутбук, мобільні телефони та банківські картки. На вилученій техніці кіберполіцейські виявили відеозаписи, які використовувалися для шахрайських грошових зборів.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 190 (Шахрайство) Кримінального кодексу України. Чоловікові повідомили про підозру, вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу.

Підозрюваному може загрожувати до восьми років позбавлення волі.

Після проведення першочергових слідчих дій та експертизи вилученої техніки і банківських карток, буде надана правова кваліфікація діям дружини фігуранта.

Процесуальне керівництво здійснюють прокурори Голосіївської окружної прокуратури Києва.

Кіберполіція рекомендує громадянам переказувати гроші на благодійність лише через офіційні фонди або на рахунки відомих громадських активістів. Також рекомендуємо завжди звертати увагу на кількість підписників і дописів на сторінках соцмереж. Акаунти відомих осіб, як правило, верифіковані.