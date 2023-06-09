В ГУР пояснили, чому ЗСУ не зайшли в Крим до кінця весни, як обіцяв Буданов

Керівник ГУР Кирило Буданов, говорячи про терміни заходу ЗСУ до Криму, озвучив лише сценарій, але відбулися корективи.

Про це заявив представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов в інтерв’ю Українській правді.

“Ми говоримо про сценарії. Це ж не ставка у букмекерській конторі і не календар відривний на стіні. Корективи відбуваються. Але загальна ситуація і загальна оцінка залишається без змін: Україна безумовно поверне Крим. І в цій ситуації слова Буданова точно будуть пророчими”, – сказав він.

При цьому Юсов відмовився назвати орієнтовну дату, на яку можна скорегувати прогноз Буданова через те, що зараз йде активна фаза дій українських сил безпеки й оборони.

“Але, думаю, що буде тепло”, – уточнив представник ГУР.