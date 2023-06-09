Путін заявив про початок та «провал» українського контрнаступу

Президент Росії Володимир Путін слідом за російським Міноборони заявив, що українська армія почала контрнаступ, який давно очікувався.

Про це повідомило РИА Новости.

«По-перше, ми можемо абсолютно точно констатувати, що цей наступ почався. І про це свідчить використання стратегічних резервів української армії. Це перше. Друге: на жодній із ділянок бойових дій українські війська не досягли поставлених перед ними завдань. Це абсолютно очевидно», – сказав Путін.

За його словами, незважаючи на те, що «спроби контрнаступу провалилися», наступальний потенціал ЗСУ ще зберігся.

Російський диктатор також зазначив, що останніми днями у ЗСУ спостерігаються значні втрати, що перевищують «класичний» показник.