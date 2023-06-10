Росіяни вночі атакували Одесу “шахедами”: є загиблі

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Росіяни вночі атакували Одесу “шахедами”: є загиблі
Вночі росіяни атакували Одесу дронами-камікадзе "Shahed-131/136", всіх їх було знищено.

Про це повідомило оперативне командування «Південь».

Внаслідок падіння уламків сталася пожежа, загинули 3 цивільних особи, понад 10 отримали поранення.

“Внаслідок повітряного бою, уламки одного з дронів влучили в квартиру багатоповерхівки, спричинили займання», – сказано в повідомленні.

На місці події сталася пожежа площею 50 кв.м, яку ліквідували.

Крім того, вибуховою хвилею пошкоджено кілька багатоквартирних будинків навколо.

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  • 10.06.2023 06:02
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Никита Скуратов: Складаю пазли та розкриваю секрети кухні. Розповідаю просто про складне, бо все насправді просто.

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