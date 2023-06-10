Росіяни вночі атакували Одесу “шахедами”: є загиблі

Вночі росіяни атакували Одесу дронами-камікадзе "Shahed-131/136", всіх їх було знищено.

Про це повідомило оперативне командування «Південь».

Внаслідок падіння уламків сталася пожежа, загинули 3 цивільних особи, понад 10 отримали поранення.

“Внаслідок повітряного бою, уламки одного з дронів влучили в квартиру багатоповерхівки, спричинили займання», – сказано в повідомленні.

На місці події сталася пожежа площею 50 кв.м, яку ліквідували.

Крім того, вибуховою хвилею пошкоджено кілька багатоквартирних будинків навколо.