Росіяни вночі атакували Одесу “шахедами”: є загиблі

Росіяни вночі атакували Одесу “шахедами”: є загибліЧитати цю новину російською мовою
Вночі росіяни атакували Одесу дронами-камікадзе "Shahed-131/136", всіх їх було знищено.
Про це повідомило оперативне командування «Південь».
Внаслідок падіння уламків сталася пожежа, загинули 3 цивільних особи, понад 10 отримали поранення.
“Внаслідок повітряного бою, уламки одного з дронів влучили в квартиру багатоповерхівки, спричинили займання», – сказано в повідомленні.
На місці події сталася пожежа площею 50 кв.м, яку ліквідували.
Крім того, вибуховою хвилею пошкоджено кілька багатоквартирних будинків навколо.
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- 10.06.2023 06:02
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