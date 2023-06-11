Українська армія наступає на чотирьох напрямках

Українська армія наступає на чотирьох напрямкахЧитати цю новину російською мовою
10 червня українські сили вели контрнаступальні операції щонайменше на чотирьох ділянках фронту.
Про це йдеться у зведенні американського Інституту вивчення війни (ISW).
Російські джерела повідомляли про активність українців на Луганщині в районі Білогорівки.
Офіційний представник Східної групи військ ЗСУ полковник Сергій Череватий зазначив, що українські війська просунулися на 1400 метрів на невстановлених ділянках Бахмутського фронту, а російські блогери повідомили про наступ українських військ на північний захід та північний схід від Бахмута.
Міністерство оборони Росії та інші російські джерела стверджували, що українські війська проводили локальні атаки в районі кордону Донецької та Запорізької областей, зокрема у районі Великої Новосілки.
Геолоковані кадри, опубліковані 10 червня, вказують на те, що українські сили в західній частині Запорізької області досягли локальних успіхів під час атак на південний захід і південний схід від Орєхова, хоча російські блогери продовжують стверджувати, що російські сили в цьому районі успішно захищаються від спроб українського наступу.
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- 11.06.2023 07:57
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