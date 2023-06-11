Українська армія наступає на чотирьох напрямках

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Українська армія наступає на чотирьох напрямках
10 червня українські сили вели контрнаступальні операції щонайменше на чотирьох ділянках фронту.

Про це йдеться у зведенні американського Інституту вивчення війни (ISW).

Російські джерела повідомляли про активність українців на Луганщині в районі Білогорівки.

Офіційний представник Східної групи військ ЗСУ полковник Сергій Череватий зазначив, що українські війська просунулися на 1400 метрів на невстановлених ділянках Бахмутського фронту, а російські блогери повідомили про наступ українських військ на північний захід та північний схід від Бахмута.

Міністерство оборони Росії та інші російські джерела стверджували, що українські війська проводили локальні атаки в районі кордону Донецької та Запорізької областей, зокрема у районі Великої Новосілки.

Геолоковані кадри, опубліковані 10 червня, вказують на те, що українські сили в західній частині Запорізької області досягли локальних успіхів під час атак на південний захід і південний схід від Орєхова, хоча російські блогери продовжують стверджувати, що російські сили в цьому районі успішно захищаються від спроб українського наступу.

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  • 11.06.2023 07:57
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Никита Скуратов: Складаю пазли та розкриваю секрети кухні. Розповідаю просто про складне, бо все насправді просто.

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