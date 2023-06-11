У Росії зажадали від України передати ще три області для початку переговорів

Україна має бути готова передати до складу Росії ще три області, і лише після цього можна сідати за стіл переговорів.

Про це в інтерв’ю порталу URA.RU заявив член Ради Федерації Сергій Цеков. Він уточнив, що йдеться про Миколаївську, Одеську та Харківську області.

Цеков визнав, що Київ навряд чи швидко погодиться на переговори. Але для Росії важливо розпочати діалог із вигідної стартової позиції.

При цьому сенатор наголосив, що цілі спецоперації ніхто не змінює. Демілітаризація, денацифікація та нейтральний статус усієї України, за його словами, залишається серед головних вимог.