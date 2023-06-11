У Росії зажадали від України передати ще три області для початку переговорів

Читати цю новину російською мовою
У Росії зажадали від України передати ще три області для початку переговорів
Україна має бути готова передати до складу Росії ще три області, і лише після цього можна сідати за стіл переговорів.

Про це в інтерв’ю порталу URA.RU заявив член Ради Федерації Сергій Цеков. Він уточнив, що йдеться про Миколаївську, Одеську та Харківську області.

Цеков визнав, що Київ навряд чи швидко погодиться на переговори. Але для Росії важливо розпочати діалог із вигідної стартової позиції.

При цьому сенатор наголосив, що цілі спецоперації ніхто не змінює. Демілітаризація, денацифікація та нейтральний статус усієї України, за його словами, залишається серед головних вимог.

  • 204
  • 11.06.2023 10:56
Декілька слів про автора
Никита Скуратов: Складаю пазли та розкриваю секрети кухні. Розповідаю просто про складне, бо все насправді просто.

Коментарі до цієї новини:

Останні новини

Світ
10:56
У Росії зажадали від України передати ще три області для початку переговорів
Україна
07:57
Українська армія наступає на чотирьох напрямках
Світ
07:17
Під Бєлгородом пішов під укіс вантажний потяг
Україна
07:50
Україна вдарила ракетами по штабу російського угруповання «Схід». Відео
Україна
06:02
Росіяни вночі атакували Одесу “шахедами”: є загиблі
Світ
20:03
У російській Уфі на вокзалі палають цистерни з паливом
Світ
18:05
Путін заявив про початок та «провал» українського контрнаступу
Україна
07:43
Вночі ППО знищила ворожі дрони та ракети
Україна
07:25
В ГУР пояснили, чому ЗСУ не зайшли в Крим до кінця весни, як обіцяв Буданов
Україна
07:08
Росіяни вночі атакували Україну дронами та ракетами
Україна
12:54
Подружжя з Миколаївщини привласнило понад мільйон гривень під виглядом відомого благодійного фонду: Кіберполіція викрила зловмисників
Світ
06:05
Деякі країни НАТО можуть ввести війська в Україну, – ексгенсек НАТО
Україна
17:41
Російський генштаб готується до боїв за Крим цього літа
Україна
13:03
На Бахмутському напрямку ЗСУ пішли у наступ, – Міноборони
Світ
12:10
Аквариум: особенности выбора и чистки
Україна
09:55
У НАТО побачили початок українського контрнаступу
Світ
06:11
Поки зарано робити висновки про причини прориву греблі Каховської ГЕС, – Сунак
Україна
18:03
Південь України залишиться затопленим до звільнення Херсонщини
Україна
06:41
Окупанти вночі завдали удару по Україні: ППО збила всі 35 ракет
Україна
06:26
Росіяни підірвали Каховську ГЕС. Відео
Україна
18:04
ЗСУ перейшли у наступ на деяких напрямках, – Міноборони
Світ
13:02
Путіну перестали доповідати погані новини про війну
Україна
06:27
ЗСУ просунулися на Запорізькому напрямку і в деяких місцях прорвали першу лінію оборони росіян – ISW
Україна
06:13
Міноборони РФ заявило про початок українського контрнаступу
Світ
20:26
Бєлгородський губернатор закликав громадян евакуюватися

Головне

Україна
07:50
Україна вдарила ракетами по штабу російського угруповання «Схід». Відео
Україна
06:02
Росіяни вночі атакували Одесу “шахедами”: є загиблі
Світ
18:05
Путін заявив про початок та «провал» українського контрнаступу
Україна
07:25
В ГУР пояснили, чому ЗСУ не зайшли в Крим до кінця весни, як обіцяв Буданов
Україна
12:54
Подружжя з Миколаївщини привласнило понад мільйон гривень під виглядом відомого благодійного фонду: Кіберполіція викрила зловмисників
Україна
17:41
Російський генштаб готується до боїв за Крим цього літа
Україна
13:03
На Бахмутському напрямку ЗСУ пішли у наступ, – Міноборони
Україна
06:41
Окупанти вночі завдали удару по Україні: ППО збила всі 35 ракет
Україна
06:27
ЗСУ просунулися на Запорізькому напрямку і в деяких місцях прорвали першу лінію оборони росіян – ISW
Світ
08:08
У Держдумі РФ визнали, що Росія не досягла жодної цілі вторгнення в Україну
Погода
Киев

влажность:

давление:

ветер:

Погода на 10 дней от sinoptik.ua

Останнє

ТОР
У Росії зажадали від України передати ще три області для початку переговорів
Світ
11.06.2023 10:56
ТОР
Українська армія наступає на чотирьох напрямках
Україна
11.06.2023 07:57
ТОР
Під Бєлгородом пішов під укіс вантажний потяг
Світ
11.06.2023 07:17

Популярне

ТОР
У російській Уфі на вокзалі палають цистерни з паливом
09.06.2023 20:03
ТОР
Україна вдарила ракетами по штабу російського угруповання «Схід». Відео
10.06.2023 07:50
ТОР
Українська армія наступає на чотирьох напрямках
11.06.2023 07:57

Коментують

Powered by Disqus
Національна спілка журналістів України
Зв'язок з нами: [email protected]

Про нас

VLASTI.NET – один із провідних українських новинних та аналітичних сайтів, який створений та наповнюється професійними журналістами. Генеруючи власні новини та аналітику, ми оперативно відбираємо в мережі найгучніші, найрезонансніші та найактуальніші матеріали журналістів та провідних інформагентств з усього світу.

© Copyright 2002 - 2023, «VLASTI.NET»"
Казино України - топ рейтинг