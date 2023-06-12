ЗСУ можуть розпочати великий наступ на Донбасі

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ЗСУ можуть розпочати великий наступ на Донбасі
Збройні сили України можуть провести «велику атаку» на Донбасі протягом кількох днів.

Про це в ефірі Sky News заявив голова комітету з оборони парламенту Великобританії Тобіас Еллвуд.

«Найближчі кілька днів ми маємо очікувати на велику атаку у тій чи іншій частині Донбасу», — сказав він.

Еллвуд зазначив, що наразі українська армія проводить «зондуючі та формуючі операції», а «основний фронт українських сил і засобів все ще перебуває в резервах, готових до цієї єдиної атаки».

Еллвуд також закликав союзників надати Україні більше танків, винищувачів F-16 та ракет великої дальності.

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  • 12.06.2023 15:47
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