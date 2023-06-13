В Кривому Розі росіяни влучили ракетою в п’ятиповерхівку

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В Кривому Розі росіяни влучили ракетою в п’ятиповерхівку
Вночі 13 червня в ході масованої атаки на Україну ракетами та дронами-камікадзе росіяни влучили в п’ятиповерховий будинок у Кривому Розі.

Про це повідомив голова Ради оборони міста Олександр Вілкул.

«Високоточні» потвори влучили в декілька абсолютно мирних об’єктів у різних частинах міста, у тому числі у п’ятиповерховий будинок” – написав він у Telegram.

Вілкул додав, що на місцях працюють всі екстрені служби, закінчується гасіння пожеж. Швидка надає допомогу, є постраждалі у вкрай тяжкому стані, ймовірно є люди під завалами.

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  • 13.06.2023 06:09
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Никита Скуратов: Складаю пазли та розкриваю секрети кухні. Розповідаю просто про складне, бо все насправді просто.

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