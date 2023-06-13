Росіяни вночі вдарили по Києву ракетами: ППО знищила всі цілі

Росіяни вночі вдарили по Києву ракетами: ППО знищила всі ціліЧитати цю новину російською мовою
Вночі 13 червня росіяни атакували Київ крилатими ракетами Х-101/555, ППО знищила всі ворожі цілі.
Про це повідомили в КМВА.
Попередньо, для нападу на Київ противник застосував крилаті ракети Х-101/555, традиційно випущені стратегічними бомбардувальниками Ту-95МС з району Каспійського моря.
У КМВ зазначили, що всі ворожі цілі в повітряному просторі навколо Києва були виявлені та успішно знищені силами і засобами протиповітряної оборони.
Наразі інформація щодо жертв чи руйнувань не надходила.
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- 13.06.2023 06:19
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