Під Бердянськом ЗСУ вдарили по штабу російської армії: знищено генерала Горячева

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Під Бердянськом ЗСУ вдарили по штабу російської армії: знищено генерала Горячева
Різні російські джерела повідомляють, що 12 червня в результаті ракетного удару ЗСУ по Приморську, що на заході від Бердянська, загинув начальник штабу 35-ї загальновійськової армії генерал-майор Сергій Горячев.

Удару було завдано по військовій базі ЗС РФ, складів і штабу цієї армії, яка, до речі, прибула воювати на наші землі аж з Амурської області.

Також повідомляють, що командувач армією Сергій Нирков чи то контужений, чи то важко поранений, загинули та поранені понад 20 офіцерів.

Офіційного підтвердження цієї інформації наразі немає.

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  • 13.06.2023 08:17
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Никита Скуратов: Складаю пазли та розкриваю секрети кухні. Розповідаю просто про складне, бо все насправді просто.

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