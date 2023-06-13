Під Бердянськом ЗСУ вдарили по штабу російської армії: знищено генерала Горячева

Україна
13.06.2023 08:17
Різні російські джерела повідомляють, що 12 червня в результаті ракетного удару ЗСУ по Приморську, що на заході від Бердянська, загинув начальник штабу 35-ї загальновійськової армії генерал-майор Сергій Горячев.
Удару було завдано по військовій базі ЗС РФ, складів і штабу цієї армії, яка, до речі, прибула воювати на наші землі аж з Амурської області.
Також повідомляють, що командувач армією Сергій Нирков чи то контужений, чи то важко поранений, загинули та поранені понад 20 офіцерів.
Офіційного підтвердження цієї інформації наразі немає.
Киев
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