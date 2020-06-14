Достатньо одного дзвінка Путіну: Лукашенко пригрозив ядерним ударом

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Достатньо одного дзвінка Путіну: Лукашенко пригрозив ядерним ударом
Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко похвалився, що розташована в Білорусі тактична ядерна зброя втричі потужніша, ніж та, яка була застосована в Хіросімі та Нагасакі.

Про можливість застосування ядерної зброї він розповів в інтерв’ю російській пропагандистці Ользі Скабеєвій.

«Якщо почнеться війна, я, що, дивитимуся на всі боки? Зняв слухавку, де б він не був, він зняв. Він зателефонував, я зняв слухавку, будь-якої миті, навіть ось зараз. Тому ну що тут за проблема узгодити завдання якогось там удару?», — пояснив Лукашенко принцип комунікації з Путіним.

За його інформацією, розташована в Білорусі тактична ядерна зброя втричі потужніша, ніж застосовані США бомби в Хіросімі та Нагасакі.

Білоруський диктатор додав, що тактична ядерна зброя буде розосереджена по території всієї країни і не зберігатиметься в одному місці.

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  • 14.06.2023 06:07
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Никита Скуратов: Складаю пазли та розкриваю секрети кухні. Розповідаю просто про складне, бо все насправді просто.

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