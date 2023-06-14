Росія подвоїла кількість бойових дельфінів для захисту військово-морської бази у Криму

Росія вдвічі збільшила кількість дресованих дельфінів для захисту Севастопольської військово-морської бази у Криму від Збройних сил України.

Про це повідомило Naval News. Згідно з отриманими даними, у бухті побільшало загонів, а кількість самих тварин зросла з 3-4 до 6-7.

Американський військовий експерт Х. І. Саттон пов’язує такі заходи з тим, що перед початком контрнаступу в Києві анонсували плани повернення Криму, а отримане від Заходу озброєння у поєднанні з ефективною підготовкою військ збільшили шанси України на успіх.

Оскільки в Севастополі знаходиться головна база Чорноморського флоту ВМФ, Росія хоче убезпечити її від усіх можливих загроз, до яких належать не лише ракети та морські безпілотники, а й елітні загони українських водолазів, каже експерт.

У зв’язку з вжитими заходами патрулювання акваторії за допомогою дельфінів стане більш частим і охоплюватиме більшу територію. Морські ссавці мають перевагу навіть перед найнатренованішим бойовим плавцем: жодна людина не зможе переплисти дельфіна.

Росія розмістила цих тварин з північного боку від входу до гавані ще на початку вторгнення в Україну 2022 року. Неподалік Севастополя розташовується центр дресирування дельфінів і білух, побудований ще за радянських часів. До анексії Криму він належав українським ВМС. А потім Росія розгорнула тут бурхливу діяльність: дельфінів почали відправляти до Новоросійська і навіть на базу Тартус у Сирії.

Нині ці ссавці є складовою багаторівневої оборони Севастопольської бази. Біля гавані розташовується корабель спеціального призначення, який підтримується вертольотами та швидкохідними катерами. Сама база закрита береговою версією РСЗВ «Град», а також щонайменше п’ятьма шарами протиторпедних мереж та плавучих бар’єрів. Крім того, російські військові намагаються блокувати надводні та підводні підходи.